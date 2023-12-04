В Казани планируют утвердить проект планировки канатной дороги «Аэромост»
Казанский исполком намерен до конца года утвердить проект планировки канатной дороги «Аэромост». Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Канатная дорога может соединить парк культуры и отдыха им. Горького, экстрим-парк «Урам» и площадку возле стадиона «Ак Барс Арена». Площадь территории проектирования — 24,5 га. Общая площадь территории, необходимой для строительства канатной дороги, составляет 125 195 «квадратов». Эксплуатационная длина канатной дороги составляет почти 2,9 км.
В документе также содержатся сведения о времени в пути, скорости движения, количестве подвесов, протяженности секций, площади технической зоны и другая информация. Предполагается, что время в пути составит 10 минут 12 секунд. Скорость движения — 6 метров в секунду.
В 2022 году ООО «Казанские канатные дороги», занимающееся постройкой «Аэромоста» между парком им. Горького и «Ак Барс Ареной», рассказало «Реальному времени», что проект находится на «низком старте».
В октябре этого года проект «Аэромоста» презентовали раису Татарстана Рустаму Минниханову. Тогда сообщалось, что в городе планируется возвести сразу несколько воздушных путей. Обсуждаемый проект и еще два не связанных между собой маршрута построят в рамках первого этапа.
В ноябре в Казани стартовали общественные обсуждения по проекту планировки канатной дороги. Общественные обсуждения продлились до 30 ноября.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии