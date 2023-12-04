В Казани планируют утвердить проект планировки канатной дороги «Аэромост»

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Казанский исполком намерен до конца года утвердить проект планировки канатной дороги «Аэромост». Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Канатная дорога может соединить парк культуры и отдыха им. Горького, экстрим-парк «Урам» и площадку возле стадиона «Ак Барс Арена». Площадь территории проектирования — 24,5 га. Общая площадь территории, необходимой для строительства канатной дороги, составляет 125 195 «квадратов». Эксплуатационная длина канатной дороги составляет почти 2,9 км.

В документе также содержатся сведения о времени в пути, скорости движения, количестве подвесов, протяженности секций, площади технической зоны и другая информация. Предполагается, что время в пути составит 10 минут 12 секунд. Скорость движения — 6 метров в секунду.

скриншот realnoevremya.ru из проектной документации

В 2022 году ООО «Казанские канатные дороги», занимающееся постройкой «Аэромоста» между парком им. Горького и «Ак Барс Ареной», рассказало «Реальному времени», что проект находится на «низком старте».

В октябре этого года проект «Аэромоста» презентовали раису Татарстана Рустаму Минниханову. Тогда сообщалось, что в городе планируется возвести сразу несколько воздушных путей. Обсуждаемый проект и еще два не связанных между собой маршрута построят в рамках первого этапа.

В ноябре в Казани стартовали общественные обсуждения по проекту планировки канатной дороги. Общественные обсуждения продлились до 30 ноября.

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Айрат Назипов