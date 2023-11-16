В Казани стартовали общественные обсуждения по созданию канатной дороги от парка Горького до «Ак Барс Арены»

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В Казани стартовали общественные обсуждения по проекту планировки канатной дороги «Аэромост». Проект может соединить парк культуры и отдыха им. Горького, экстрим-парк «Урам» и площадку возле стадиона «Ак Барс Арена».

Как уточнили в городской мэрии, общественные обсуждения продлятся до 30 ноября. Сама экспозиция проекта будет открыта лишь один день.

Проект постановления опубликуют 24 ноября. В этот день участники обсуждений смогут внести свои предложения и замечания. Оставить отзыв можно на сайте ИС, письменно или электронным документом, а также посредством записи в книге учета посетителей экспозиции по адресу: ул. Груздева, д.5, каб.102 (9.00-17.00).

В октябре проект «Аэромоста» был презентован раису Татарстана Рустаму Минниханову. Тогда сообщалось, что в городе планируется возвести сразу несколько воздушных путей. Обсуждаемый проект и еще два не связанных между собой маршрута построят в рамках первого этапа.

realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В 2022 году ООО «Казанские канатные дороги», занимающееся постройкой «Аэромоста» между парком им. Горького и «Ак Барс Ареной», рассказало «Реальному времени», что проект находится на «низком старте».

Генеральный директор компании — председатель Федерации сноуборда России в Татарстане, президент Федерации фристайла и сноуборда республики и бывший гендиректор горнолыжного комплекса «Казань» Денис Белов сообщал, что работы начнутся, как только будет получено согласование от города на строительство.

— Сейчас мы ведем проектирование дороги, средства на строительство у нас есть, месторасположение станций определено. Первая — «ЦПКиО им. Горького» будет расположена сразу за «Корстоном», конечная — на месте парковки «Ак Барс Арены», — говорил Белов.

По его словам, время в пути от парка им. Горького до промежуточной станции «Урам» составит 4,5 минуты, а от нее до конечной станции у стадиона можно будет добраться за 5,5 минуты. Таким образом, из центра города до Ново-Савиновского района можно будет добраться за 10 минут.

realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Из пояснений Белова было ясно: проект «Аэромост» рассматривается в двух ракурсах: как туристический и как транспортный:

— Для жителей города будут установлены тарифы, которые не будут отличаться от тарифов на другой городской транспорт, а для туристов будет установлена своя тарифная сетка, — сообщал он.

Пояснить, как удастся усадить в один вагон казанцев и туристов с билетами, купленными по разной цене, а также более подробно рассказать о проекте, Белов отказался — сослался на то, что это «пока преждевременно».

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Максим Кокунин