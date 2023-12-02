МОК примет окончательное решение по участию России в Олимпиаде-2024 в марте

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Окончательное решение по вопросу участия российских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже примут в марте, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.



— Мы учтем последнее решение ООН по этому вопросу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК. В зависимости от того, какой будет диалог на олимпийском саммите, исполком МОК примет решение в ближайшие месяцы, то есть на заседании в марте, — приводит его слова «РИА Новости».

Глава МОК Томас Бах в мае заявил, что организация ведет работу над возвращением россиян на международную арену. Он отметил, что комитет активно сотрудничает с международными федерациями, которые несут ответственность за проведение соревнований. Бах выразил надежду, что спортсмены из России и Белоруссии смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.

В октябре СМИ сообщили, что МОК не допустит российских спортсменов до участия в юношеских Олимпийских играх 2024 года даже в нейтральном статусе.

Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин размышлял о том, кто придет на выручку МОК и федерациям, которые лишились России как центра проведения масштабных спортивных стартов.

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Маргарита Головатенко