Томас Бах: МОК прилагает все усилия для возвращения россиян в международные соревнования

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация ведет работу над возвращением россиян на международную арену. Об этом говорится в материале «Синьхуа».

— Мы прилагаем все усилия для выполнения миссии, реализации предложения олимпийского движения по возвращению спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на международные соревнования, — сказал Бах.

Он отметил, что комитет активно сотрудничает с международными федерациями, которые несут ответственность за проведение соревнований. Бах надеется, что спортсмены из России и Белоруссии смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.

Фото: olympic.org

В апреле глава Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе заявила, что соглашаться на участие в Олимпийских играх в Париже 2024 нельзя, если стране не вернут флаг и гимн. Спортивная редакция «Реального времени» узнала, какие есть за и против решения отправить россиян на Олимпиаду.

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Айрат Назипов