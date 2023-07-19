Кем МОК возмещает потерю России и Беларуси как хозяев соревнований

Все дороги ведут в Азию, обходя Европу стороной

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

МОК исключил Россию и Беларусь из числа стран, которые могут проводить международные старты. В итоге Международный олимпийский комитет и подконтрольные ему организации не смогли провести четыре старта подряд. Зимнюю и летнюю Универсиады 2021 года, Зимние юношеские олимпийские игры 2022 года и Зимнюю Специальную Олимпиаду 2023 года. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин размышляет о том, кто придет на выручку МОК и федерациям, которые лишились России как центра проведения масштабных спортивных стартов.

Почему Австралия и Америка не проводят Акватики

17 июля 2013 года в Казани завершилась международная летняя Универсиада, и этот факт в узком кругу отмечали те, кто имел непосредственное отношение к ее проведению. Казанская Универсиада войдет в историю мирового спорта не только тем, что провела в рамках своих стартов 27 «мини-чемпионатов» мира по разным видам спорта, в два раза превысив количество обязательных дисциплин Универсиады, а их 13. Тут, в одном из интервью Владимир Леонов немного ошибся с цифрами, приуменьшив число обязательных — 12 стартов, и преувеличив число проведенных — 28. Нет, эта цифра со стартами зависела исключительно от нас, зато сама жизнь подбросила такое обстоятельство, что нарочно не придумаешь. Впервые в истории летняя Универсиада была проведена раньше зимней, с которой возникли сложности, поскольку словенский Марибор в начале 2013 года отказался от своей части Универсиады. Там сменилось руководство города, которое не захотело выполнять договоренности предыдущей мэрии, а Италия смогла провести всю Универсиаду только в декабре 2013-го.

Именно Италия является одной из стран, которая в одиночку способна провести крупные масштабные соревнования, стеная об этом до, во время и после их проведения. Плюс Англия, Германия и венгерский Будапешт, где уже откровенно кряхтят от той спортивной нагрузки, которую взвалили на столицу Венгрии в последние 10 лет. Все-таки Будапешт, пусть и поделенный рекой Дунаем на Буда и Пешт, это один город, а на его плечи так много свалилось. Считаем: два чемпионата мира по водным видам спорта, перенесенный из мексиканской Гвадалахары в 2017 году и в 2022-м. Вспомним, что наша Казань готова была к повторному приему Акватики только через 10 лет, планируя за эти годы построить-таки бассейн, полностью отвечающий требованиям ФИНА. Начало СВО привело к переносу ЧМ на 2029 год, что, с одной стороны, ударило по национальному престижу, а с другой — дало необходимую отсрочку. Уж за 6 лет мы водный стадион построим, несмотря на то, что за предыдущие 8 лет не удосужились. Ну, вот такая логика.

В итоге ФИНА и ЛЕН, добросовестно выполняющие международный календарь, носятся с крупными международными стартами как с писанной торбой, не зная кому их втюхать. Казань и Россия пока «в уме», Буда и Пешт кряхтят совместно, и, если бы не Азия, то ФИНА было бы совсем тяжко. Поэтому Акватика-2017 прошла в корейском Кванджу, сейчас проходит в японской Фукуоке, затем в катарской Дохе, в 2025 году в Сингапуре. И это все азиатский континент. Ранее, в 2011 году, старты проводил китайский Шанхай, и если бы не отказ ОАЭ от Акватики 2013 года, то ситуация бы выглядела таким образом, что ФИНА целиком и полностью зависит от Азии. Тогда извернулись, на выручку пришла Барселона, которая провела чемпионат мира на тех же объектах, что построила для Акватики 2003 года. За 10 лет они устарели, участники Барселоны-2013 были не особо довольны, но, как писал классик, пришлось писать на обычной бумаге за неимением гербовой.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Почему ФИСУ русофобствует?

И тут вопрос: а где же Америка и Австралия, которые, собственно, и являются главными выгодоприобретателями чемпионатов мира по водным видам спорта, выгребая из бассейнов львиную долю наград?

Тот же самый юбилей — десятилетие — «отмечает» российская легкая атлетика со дня проведения домашнего чемпионата мира в Москве. В августе 2023 года легкоатлетический чемпионат мира примет многострадальный Будапешт, а страны Запада позволили взять на себя проведение только двух стартов. Англия провела летнюю Олимпиаду 2012 года в Лондоне, а это верный признак того, что страна примет крупный старт на спортивных объектах, подготовленных к Олимпийским играм. США провели чемпионат мира в легкоатлетической столице Америки — городе Юджин, и еще два старта пришлись на Азию — Китай и Катар. Южная Корея тоже отметилась проведением чемпионата мира 2011 года в Тэгу.

Помимо того, Старый Свет стал раз в четыре года напрягаться с проведением чемпионата Европы по летним видам спорта, объединив водные спорта и легкую атлетику, плюс велоспорт, гимнастику и греблю. Англия и Германия общими усилиями провели два подобных чемпионата, пытаясь поднять к ним интерес, поскольку они проходят в олимпийские годы, месяца за два до старта Игр, и звездные спортсмены не особо горят желанием на них соревноваться.

Тем самым, хоть как то Германия задействована, где, кстати, прошла летняя Специальная Олимпиада нынешнего года. Но в остальном одна из крупных стран Европы не активничает при проведении летних стартов, там главная загрузка зачастую приходится на зимние спортивные дисциплины.

И вот тут мы подходим к очевидному «головняку» МОК, ФИСУ и международных федераций: Европа не «активничает», в целом. Конкретно швейцарский Люцерн отказался от проведения зимней Универсиады 2021 года, сославшись на коронавирус, и всё, студенческие игры того года пополнили копилку безвозвратно потерянных. Это летняя Олимпиада 1916 года, летние и зимние Олимпиады 1940 и 1944 годов, не проведенные в связи с Первой и Второй мировыми войнами. В целом, ФИСУ еще повезло, что летнюю Универсиаду 2021 года он проведет в китайском Ченду, заменив им «дисквалифицированный» российский Екатеринбург. В целом же получается, что потерян ровно один соревновательный цикл 2021 года, когда старты не проводились вообще.



ФИСУ с 2011 года провел только две Универсиады в Европе, Казань-2013 и итальянский Неаполь-2019, в остальном это была Азия, Китай, Южная Корея, Тайбэй, снова Китай, где будут соревноваться в августе нынешнего года, и куда руководство международного студенческого спорта категорически запретило приезжать россиянам в любом качестве. К Китаю, кстати, в этом плане не должно быть каких-либо претензий, поскольку ФИСУ как бы «арендует» его спортивные площадки. Это к министру спорта России Олегу Матыцину вопросы, что замещающий его на посту президента ФИСУ Леонц Эдер из Швейцарии явно перебарщивает с русофобством. Хотя ему лучше было бы разобраться с соотечественниками и выяснить, почему Люцерн лишил студентов-спортсменов стартовать в 2021 году, уже после того, как Токио приняло летнюю Олимпиаду, и за два месяца до того, как Пекин стал хозяином зимней.

Русофобство, кстати, если и модно, то только в Европе. Та же, пока не подтвержденная на официальном уровне, новость, что ОСА (Олимпийский совет Азии) пригласил российских спортсменов для участия на Азиатских играх, нашла, если не подтверждение, то хотя бы мотивацию. Дело в том, что на исполкоме ОСА произошли изменения в руководстве организации. Вместо Хусейна Аль-Мусаллама из Кувейта ОСА возглавил его соотечественник шейх Талал Аль Фахад Аль Сабах. По слухам, он гораздо больше симпатизирует России, чем Аль-Мусаллам, который, возглавив ФИНА, тут же забрал у Казани мировой чемпионат 2025 года.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Международные старты: косяк на косяке

Избавившись от России (летняя Универсиада и чемпионат мира по легкой атлетике 2013 года, зимняя Олимпиада 2014, Акватика-2015, чемпионат мира по футболу-2018, зимняя Универсиада-2019) и Беларуси (вторые Европейские игры-2019), МОК и международные федерации вынуждены мириться не только с отменой стартов, как было с зимней и летней Универсиадами, юношеской Олимпиадой, зимней Специальной Олимпиадой. Можно вспомнить еще и скандальный перенос молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде, уже стартовавшего, затем перенесенного на август прошлого года. Был скандал с футболом, когда каждый второй международный старт во Франции проходит в неподобающей атмосфере, начиная с чемпионата Европы 2016 года, затем финал Лиги Чемпионов 2022. Страны бывшего СССР напрягаются с каким-либо крупным стартом, как Европейские игры-2015 в Азербайджане, зимняя Универсиада 2017 года в Казахстане, затем европейские игры-2019 в Беларуси, но это разовые мероприятия, и, что важно, ими удовлетворяются амбиции политических лидеров этих стран.

Не в обиду, но для Азербайджана, Беларуси, Казахстана подобные старты, это как стремление Бобчинского-Добчинского заявить через Хлестакова (крупные международные старты) о себе в Санкт-Петербурге (всему миру). Далее они со спокойной душой готовы провести более понятные для себя и менее затратные локальные старты, как Исламиада 2017 года в Баку.

Но Азия итак тянет «олимпийскую лямку», приняв три подряд старта: Пхенчхан-2018, Токио-2020, Пекин-2022, плюс футбольный Мундиаль, прошедший в Катаре. Мужской баскетбол просто прописался там: в 2019 году ЧМ принимал Китай, в августе нынешнего хозяевами станет триумвират Индонезия, Филиппины и Япония, а еще через четыре года баскетбол будет в Катаре.

А ведь все эти страны, как и Сингапур с Акватикой-2025, как ранее южнокорейский Пхенчхан с зимней Олимпиадой, по сути, провели и проведут эти старты для других, поскольку странам-хозяевам также важно видеть хотя бы какие-то победы своих спортсменов. Кому охота проводить масштабные зимние старты «ради» побед Норвегии по лыжным видам спорта?

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Какие страны визжат против России, сами не проводя спортивных стартов

Будем объективны, Норвегия раз в десятилетие собирает у себя лыжников, причем, следующий чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет там же. Плюс зимняя Юношеская Олимпиада 2016 года прошла в Норвегии. Но уровень организации... Шахматисты эту Норвегию вспоминают самыми последними словами, после Олимпиады 2014 года, когда на отвратительное проведение соревнований наложились сразу две смерти участников из Сейшельских островов и Узбекистана.

Но норвежцы хотя бы что-то проводят, а финны? А Швейцария? Те же зимние виды спорта в Азии не особо востребованы, кроме фигурного катания в Японии, тут Европа должна «вывозить». А где? Вот и приходится чемпионат мира 2021 года по сноуборду и фристайлу делить на четыре локации: в Казахстане, США, Словении и Швеции.

А прибалты? А чехи и словаки? А украинцы? А датчане? Прибалты худо-бедно проводят фигурное катание и хоккей, чемпионат мира по которому в 2024 году примет Чехия. Она, в свою очередь, периодически задействует гребной канал в Рачице для соревнований гребцов-академиков, Дания «абонировала» международный гандбол, так что нет ничего удивительного в том, что чемпионат Европы 2026 года среди женских команд у России отобрали уже сейчас. В Скандинавии у нас нет ни намека на ситуативных партнеров.

Только все вместе эти «супердержавы» не способны принять у себя какое-либо крупное масштабное соревнование. Олимпиады, которые в Скандинавии прошли в последний раз в 1994 году в Норвегии. Универсиады с частичным участием Словакии прошли зимой 2015-го. Чемпионат мира по легкой атлетике прошел в Хельсинки в 2005-м. Наконец, водные виды спорта, где протестуют австралийцы, в крайний раз побывали с чемпионатом мира в Мельбурне, весной 2007-го. Голоса «протестантов» слышны так, что не заглушишь, только объективного вклада в процесс проведения крупных стартов, нет и в помине.

Джаудат Абдуллин