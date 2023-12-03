Продажи Sollers Atlant и Argo в ноябре установили новый рекорд

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ноябре компания «Соллерс» реализовала в России 1 402 автомобиля Sollers Atlant и Argo. Месяцем ранее показатель составил 1 250 машин, то есть за месяц он вырос на 12%, сообщает пресс-служба «Соллерса».



Sollers Atlant стал наиболее популярной моделью: в ноябре был продан 1 231 такой автомобиль в различных модификациях (+18% по отношению к октябрю). Sollers Argo за тот же период разошелся тиражом в 171 экземпляр (-18%).



В целом по итогам 11 месяцев 2023 года продажи коммерческих автомобилей Sollers составили 7 530 единиц.

В сентябре в Ульяновске запустили производство малотоннажных грузовиков Sollers Argo на новом заводе. В ноябре «Соллерс» локализовал производство автокомпонентов для автомобилей в Ульяновске — как для машин своей линейки, так и для сторонних производителей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко