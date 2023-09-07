В Ульяновске открыли завод по производству грузовиков Sollers Agro

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Ульяновске запустили производство малотоннажных грузовиков Sollers Argo на новом заводе. На церемонии открытия присутствовали глава Минпромторга России Денис Мантуров и губернатор области Алексей Русских, сообщает пресс-служба «Соллерс».

Новый завод включает в себя линию сварки кабин и цех сборки автомобилей. Технологические операции по окраске кабин осуществляются в окрасочном комплексе Ульяновского автомобильного завода. Новое предприятие было создано менее чем за год

— У модели Sollers Argo большое будущее, учитывая рост объемов перевозок на коротком плече, особенно в городских агломерациях. Поэтому нет сомнений, что план компании за 3 года выйти на производство 10 тысяч таких автомобилей, будет реализован. И, соответственно, в 1,5 раза увеличится выпуск на ульяновской площадке Соллерс, — сказал Мантуров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Sollers Argo представляет собой грузовой автомобиль для городских перевозок. Плановые мощности для производства данной модели рассчитаны на выпуск свыше 10 тысяч автомобилей в год в пятилетней перспективе. Общие инвестиции в проект составили свыше 1 млрд рублей.

В июле в Татарстане запустили завод по производству двигателей «Соллерс». На заводе организуют первое в России глубоко локализованное производство малых дизельных двигателей для нужд российского автопрома и других отраслей. Будут выпускать семейство двигателей объемом 2—2,7 литра, соответствующих стандартам Евро-6.

Известно, что «Соллерс» может начать производство туристических автобусов в начале 2024 года на базе особой экономической зоны «Алабуга».

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Айрат Назипов