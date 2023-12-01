Республиканская новогодняя елка в Казани состоится 25 декабря

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Республиканская новогодняя елка в Казани состоится 25 декабря, местом проведения традиционно станет «Татнефть Арена», сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в доме правительства региона.

В 2016 году в «Татнефть Арене» прошла республиканская новогодняя елка. На праздник пригласили около 8 тысяч отличников учебы, призеров олимпиад, активистов и лидеров детских общественных организаций Татарстана. За основу новогоднего представления постановщики шоу взяли сказку «Снежная королева».



realnoevremya.ru/Роман Хасаев

На организацию и проведение спектакля «Снежная королева» в этом году выделят 2,5 млн рублей. Представление покажут зрителям не позднее 18 декабря.

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Маргарита Головатенко