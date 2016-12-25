«Снежная королева» в ледовом дворце: в «Татнефть Арене» прошла Республиканская новогодняя елка

Сегодня в «Татнефть Арене» прошла Республиканская новогодняя елка. На праздник были приглашены около 8 тыс. отличников учебы, призеров олимпиад, активистов и лидеров детских общественных организаций Татарстана. За основу новогоднего представления постановщики шоу взяли сказку «Снежная королева». По традиции всех собравшихся с наступающим Новым годом поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.
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