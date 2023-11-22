В Казани на «Снежную королеву» потратят 2,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На организацию и проведение спектакля «Снежная королева» казанское МБУК «КЦ Сайдаш» выделит 2,5 млн рублей. Представление нужно показать зрителям не позднее 18 декабря, изучило тендер «Реальное время».

По сценарию, в спектакле будут участвовать Снежная королева, слуги, Советник, Кай, Герда, Разбойник, принц Клаус, Король и другие. Для всех артистов нужно подготовить соответствующие костюмы. В обязанности подрядчика входят и услуги по предоставлению декораций, бутафории и реквизита.

Спектакль должен длиться не меньше часа. В нем примут участие дети в возрасте от 9 до 15 лет, которые обучаются в театральных кружках. Всего нужно позвать не меньше 25 человек, но и не более 40.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В 2016 году в «Татнефть Арене» прошла Республиканская новогодняя елка. На праздник пригласили около 8 тыс. отличников учебы, призеров олимпиад, активистов и лидеров детских общественных организаций Татарстана. За основу новогоднего представления постановщики шоу взяли сказку «Снежная королева».

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Айрат Назипов