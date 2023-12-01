В Казани премию имени Лобачевского присудили академику Юрию Ершову

В Казанском федеральном университете вручили премию имени Николая Лобачевского академику Российской академии, главному научному сотруднику Института математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения РАН Юрию Ершову. Награду присудили за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

— Присуждение Юрию Ершову премии им. Лобачевского — это признание выдающегося вклада в развитие математической науки. Поздравляю вас всех со значимым событием, хочу пожелать здоровья и благополучия, успешной работы, — сказал на торжественной церемонии премьер-министр республики Алексей Песошин.

В конкурсе на соискание медали и премии имени Н.И. Лобачевского в 2023 году приняли участие порядка 20 российских и зарубежных исследователей. В финал, кроме Юрия Ершова, вышли еще девять математиков.

Медаль и премия имени Лобачевского являются правопреемниками премии имени Лобачевского, присуждавшейся Казанским университетом в 1897—1937 годах.

Премию присуждают один раз в два года. В 2017 году медали и премии им. Н.И. Лобачевского был удостоен американский математик, специалист в области дифференциальной геометрии Ричард Мелвин Шен. Спустя два года победа досталась канадскому математику Даниэлю Вайсу. В 2021 году обладателем медали и премии стал профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Иджад Сабитов.

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Айрат Назипов