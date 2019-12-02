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В Казани вручили премию им. Лобачевского: $75 тысяч получил канадский математик

12:04, 02.12.2019
В Казани вручили премию им. Лобачевского: $75 тысяч получил канадский математик
Фото: medal.kpfu.ru

В Казанском (Приволжском) федеральном университете (КФУ) вручили медаль им. Лобачевского и премию в размере $75 тысяч. В церемонии принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Лауреатом премии стал канадский математик, специалист в области геометрической теории групп и 3-многообразий Даниэль Вайс. Профессор получил награду за доказательство знаменитой гипотезы Хакена.

Отметим, что в 2017 году лауреатом премии имени Лобачевского стал профессор Калифорнийского университета (США) Ричард Мелвин Шен.

Справка

Медаль и премия имени Лобачевского являются правопреемниками премии имени Лобачевского, присуждавшейся Казанским университетом в 1897-1937 годах.

Общество Татарстан
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