В Казани вручили премию им. Лобачевского: $75 тысяч получил канадский математик

В Казанском (Приволжском) федеральном университете (КФУ) вручили медаль им. Лобачевского и премию в размере $75 тысяч. В церемонии принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Лауреатом премии стал канадский математик, специалист в области геометрической теории групп и 3-многообразий Даниэль Вайс. Профессор получил награду за доказательство знаменитой гипотезы Хакена.

Отметим, что в 2017 году лауреатом премии имени Лобачевского стал профессор Калифорнийского университета (США) Ричард Мелвин Шен.

