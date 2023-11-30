Ветераны МВД о сериале «Слово пацана»: «Это все подняли, чтобы смута в стране началась»

Фото: ветеран МВД Михаил Основ/скриншот realnoevremya.ru/«ГТРК Татарстан»

Сериал «Слово пацана» о Казани 80-х и расцвете ОПГ проверяет Роскомнадзор. Поводом стали случаи массовых потасовок мальчиков после просмотра сериала. «Пацаны» начали подражать его героям, «делить асфальт» и устраивать драки, сообщает «ГТРК Татарстан».

На днях в социальных сетях появилось видео из Сармановского района, где толпа дралась под музыку из кино. Подростки рассказали, что просто играли. Теперь с ними разговаривает полиция.

Ветераны МВД прокомментировали сериал. Они считают, что кинокартина может повлиять на молодых людей негативно:

— Это все для того только подняли, чтобы смута в стране началась. Старое нельзя вспоминать. Я занимался с несовершеннолетними. С ними было тяжело разговаривать, убеждать. В школу придешь, они не хотят разговаривать, сходки у них. Приходили прямо на сходки. Арматуры забирал и палки. По прошествии лет приходили, говорили спасибо, — вспоминает ветеран МВД Владислав Широков.

Ветеран МВД Михаил Основ, вспоминая работу с такими подростками, рассказывает — каждый в ОПГ только ищет выгоду:

— Где вы честность видели, там только для своего кармана все, ради выгоды. Я их ловил, их жизнь знаю. Каждый там только выгоду искал, подчинить себе слабого.

Изначально сериал хотели снимать в Казани, но не получили на это разрешения. Съемки перенесли в Ярославль. Создатели сериала обещали не романтизировать преступность. Пока в эфир вышла лишь четвертая из восьми серий.

Трек «Пыяла» дуэта «Аигел», который включили в сериал «Слово пацана», занял второе место в мировом рейтинге приложения распознавания музыки Shazam.



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Маргарита Головатенко