Прощание с экс-директором казанского цирка Рамилем Шарифуллиным состоится 1 декабря

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Церемония прощания с бывшим директором казанского цирка Рамилем Шарифуллиным состоится в пятницу, 1 декабря, в морге казанской городской клинической больницы №12. Она начнется в 12:00 сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минкульта Татарстана.



О смерти Рамиля Шарифуллина стало известно сегодня. Он умер на 45-м году жизни.



realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Рамиль Шарифуллин занял пост директора цирка в 2019 году. Спустя два года его уволили с должности после служебной проверки Министерства культуры Татарстана в ноябре 2021 года.

Проверку провели после появления в Сети видео, на котором директор казанского цирка с ножом в руках пытается вломиться в закрытый кабинет. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Сам Шарифуллин принес свои публичные извинения, назвал свой поступок ошибкой и объяснил, что у него «сдали нервы» из-за тяжелого года.

В мае прошлого года директором Казанского государственного цирка назначили Эльмиру Булатову.



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Айрат Назипов