Движение ХАМАС освободило еще двух российских заложниц

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ХАМАС

Движение ХАМАС освободило двух женщин с российским гражданством. Об этом сказано в telegram-канале палестинского боевого крыла.

— Сегодня вечером в ответ на усилия президента России Владимира Путина ХАМАС освободил двух россиян и передал их Международному комитету Красного Креста. Россияне будут направлены представителям Министерства иностранных дел России, — сказано в telegram-канале.

скриншот realnoevremya.ru из видео ХАМАС

22 ноября ХАМАС объявил об освобождении гражданина России. Там поблагодарили российского лидера Владимира Путина за «поддержку палестинского дела».

На прошлой неделе палестинское движение ХАМАС договорилось с Израилем о четырехдневном перемирии. Оно включало в себя прекращение огня в Газе и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем. 27 ноября перемирие в секторе Газа продлили еще на два дня.

Режим прекращения огня истекает утром четверга. Сейчас стороны обсуждают возможность еще одного продления перемирия на два дня. Условия договора останутся прежними.

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Айрат Назипов