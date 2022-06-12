Бывший госсекретарь США Киссинджер призвал «найти место» России после спецоперации на Украине

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что о России нельзя забывать и нужно «найти ей место» после спецоперации на Украине. Об этом он сказал в интервью для газеты Times, передает «РИА Новости».

— [После завершения спецоперации] нужно будет найти место для Украины и место для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе, — рассказал Киссинджер.

Страны НАТО. Фото: wikipedia.org

Также он отметил необходимость сохранения в НАТО организации, которая будет «отражать европейское и американское сотрудничество». Затем он указал на то, что в отношениях Ближнего Востока и Азии к Европе и США возникнут «большие вопросы», а у членов Североатлантического альянса не всегда «совпадают взгляды».

Киссинджер предположил, что сейчас члены НАТО объединились на фоне спецоперации на Украине. Якобы это «напомнило им о старых угрозах».

Накануне вечером стало известно, что мирные жители начали покидать завод «Азот» в Северодонецке. Остатки украинских формирований продолжают удерживать несколько зданий в районе первой проходной. Сейчас в заложниках могут находиться несколько сотен мирных жителей.



Артем Гафаров