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В Госдуме хотят запретить телефоны в школах даже в образовательных целях

14:57, 29.11.2023 1
В Госдуме хотят запретить телефоны в школах даже в образовательных целях
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Госдуме намерены внести поправку в законопроект об ограничении телефонов в школах, чтобы запретить их использование там даже в образовательных целях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в нижней палате российского парламента.

— Можно будет только в экстренных случаях… Так же, как и родители, мы не хотим, чтобы дети отвлекались на мобильные телефоны на уроках, — рассказал собеседник агентства.

В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование мобильных телефонов в школах во время уроков, кроме образовательных целей и экстренных случаев. Документ внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем Комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой в октябре.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ольга Казакова указывала, что речь в законопроекте идет не о запрете, а о регулировании использования телефонов на уроке. Например, гаджетами можно пользоваться учителям в рамках образовательного процесса или в ситуациях, касающихся жизни и здоровья детей.

В августе прошлого года Минпросвещения России запретило использование мобильных телефонов на уроках в школах. Ограничения ввели, чтобы смартфоны не отвлекали учеников от занятий.

В этом году депутаты Госдумы предложили сделать школы территориями без смартфонов. Но сенаторы выступили против такой идеи. Как говорила замглавы Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская, законодательно ограничить телефоны в школах «нереально».

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Маргарита
ОбществоВластьОбразование
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 ноя
    Давно пора. В школах дети неадекватных мамаш сидят в телефоне во время уроков, и мешают учиться нашим нормальным детям. Не нравиться требовании школы , пусть учат родители дома своих детей . а то постоянно пишут вдруг ребёнку надо будет позвонить, вдруг чп. Ничего там нет все нормально. Телефоны для всяких случаев есть у учителей.
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