Ак Барс Банк отмечает 30-летний юбилей

30 лет назад Ак Барс Банк получил лицензию Центрального Банка РФ. В этот день банк традиционно поздравляет своих клиентов, благодарит за плодотворное сотрудничество и выбор банка в качестве финансового партнера.

Банк рос и развивался вместе с банковским сектором России и сегодня оказывает более 100 видов услуг для корпоративных и частных клиентов в 27 регионах страны.

Кредитные рейтинги банка стабильны и подтверждают его надежность, а достижения неоднократно отмечены различными рейтингами. Это заслуга большой команды профессионалов. На сегодняшний день банк насчитывает более 5 тыс. сотрудников.

Банк сегодня — это группа компаний со множеством полезных сервисов в сфере образования, здравоохранения, общественного транспорта и страхования. Также банк предлагает управление активами и инвестиции, лизинг, факторинг и многое другое.

В дальнейшем Ак Барс Банк продолжит развиваться и предоставлять удобные и качественные решения для всех своих клиентов.

Реклама. ПАО «АК БАРС» Банк