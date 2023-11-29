Ак Барс Банк отмечает 30-летний юбилей
30 лет назад Ак Барс Банк получил лицензию Центрального Банка РФ. В этот день банк традиционно поздравляет своих клиентов, благодарит за плодотворное сотрудничество и выбор банка в качестве финансового партнера.
Банк рос и развивался вместе с банковским сектором России и сегодня оказывает более 100 видов услуг для корпоративных и частных клиентов в 27 регионах страны.
Кредитные рейтинги банка стабильны и подтверждают его надежность, а достижения неоднократно отмечены различными рейтингами. Это заслуга большой команды профессионалов. На сегодняшний день банк насчитывает более 5 тыс. сотрудников.
Банк сегодня — это группа компаний со множеством полезных сервисов в сфере образования, здравоохранения, общественного транспорта и страхования. Также банк предлагает управление активами и инвестиции, лизинг, факторинг и многое другое.
В дальнейшем Ак Барс Банк продолжит развиваться и предоставлять удобные и качественные решения для всех своих клиентов.
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