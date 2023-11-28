Власти Крыма оценили ущерб от шторма в полмиллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Крыму оценили предварительный ущерб от шторма более чем в 490 млн рублей. Не исключено, что цифра увеличится вдвое, сообщил министр МЧС полуострова Сергей Садаклиев.

— Было подтоплено 145 частных домовладений, на данный момент откачана вода из 60 домовладений. Все люди, которые пострадали, из подтопленных домов располагаются в ПВР и у родственников. У нас два пункта временного размещения — в Евпатории и в Сакском районе, — рассказал он ТАСС об обстановке.

Сейчас в Крыму без электричества остаются порядка 55 тысяч человек. Из-за непогоды 127 населенных пунктов остались без водоснабжения.

realnoevremya.ru (архив)

Вчера в результате неблагоприятных погодных условий около 1,9 млн человек остались без электричества в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. В районе поселка Витязево близ Анапы на мель в результате шторма сел сухогруз Blue Shark под флагом Белиза.

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Айрат Назипов