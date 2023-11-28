Школьники казанской гимназии №28 отравились из-за сотрудника столовой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Школьники казанской гимназии №28 отравились из-за сотрудника столовой. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

По данным ведомства, причиной отравления стал золотистый стафилококк, который нашли в готовых вторых блюдах — отварном рисе и макаронах. Источником загрязнения стал сотрудник столовой, у которого нашли эту бактерию.

— В ходе расследования были выявлены нарушения требований санитарных правил при хранении, приготовлении пищи и нарушения технологического процесса, а также несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками. По выявленным нарушениям приняты административные меры, сотрудник отстранен от работы для санации, — рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первоначально за медицинской помощью обратились 9 учащихся и один преподаватель с симптомами рвоты после школьного обеда. Позднее они появились еще у 11 детей. В больницу доставили 3 учеников. Остальные 18 либо отказались от госпитализации, либо у них отсутствовали показания для этого.



Золотистый стафилококк — возбудитель многих инфекций и заболеваний. Возглавляет список бактерий, которыми наиболее часто заражаются в медицинских учреждениях.



Сообщения об отравлении в гимназии появились вечером в четверг, 23 ноября. Как заявили родители в социальных сетях, в больницы увезли двоих детей.

По факту инцидента прокуратура Татарстана начала проверку. Надзорное ведомство по поручению прокурора региона Альберта Суяргулова выяснит причины и обстоятельства случившегося. Будет проведена проверка санитарных норм в образовательном учреждении. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.



По этому факту возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе Следственного управления СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

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Айрат Назипов