Прокуратура проверяет информацию об отравлении детей в гимназии №28 в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прокуратура Татарстана проверяет информацию об отравлении детей в казанской гимназии №28, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Надзорное ведомство по поручению прокурора Татарстана Альберта Суяргулова выяснит причины и обстоятельства случившегося. Будет проведена проверка санитарных норм в образовательном учреждении. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сообщения об отравлении в гимназии появились вечером в четверг, 23 ноября. Как сообщили родители в социальных сетях, карета скорой помощи увезла двоих детей.

В ноябре в школе №7 в Альметьевске несколько детей пожаловались на плохое самочувствие. Ребятам стало плохо после обеда. Один из родителей в соцсетях предположил, что детям дали плесневый хлеб. Известно, что одного ребенка госпитализировали в инфекционное отделение.



В школу выезжал Роспотребнадзор совместно с прокуратурой. Проверили, как хранятся продукты, провели осмотр детей. Были выявлены устранимые нарушения дезинфекционного режима. У шести человек выявили ОРВИ. Был отобран материал лабораторного исследования на возбудителя кишечных инфекций.

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Маргарита Головатенко