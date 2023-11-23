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Прокуратура проверяет информацию об отравлении детей в гимназии №28 в Казани

17:58, 23.11.2023 1
Прокуратура проверяет информацию об отравлении детей в гимназии №28 в Казани
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прокуратура Татарстана проверяет информацию об отравлении детей в казанской гимназии №28, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство по поручению прокурора Татарстана Альберта Суяргулова выяснит причины и обстоятельства случившегося. Будет проведена проверка санитарных норм в образовательном учреждении. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сообщения об отравлении в гимназии появились вечером в четверг, 23 ноября. Как сообщили родители в социальных сетях, карета скорой помощи увезла двоих детей.

В ноябре в школе №7 в Альметьевске несколько детей пожаловались на плохое самочувствие. Ребятам стало плохо после обеда. Один из родителей в соцсетях предположил, что детям дали плесневый хлеб. Известно, что одного ребенка госпитализировали в инфекционное отделение.

В школу выезжал Роспотребнадзор совместно с прокуратурой. Проверили, как хранятся продукты, провели осмотр детей. Были выявлены устранимые нарушения дезинфекционного режима. У шести человек выявили ОРВИ. Был отобран материал лабораторного исследования на возбудителя кишечных инфекций.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 ноя
    Мамашки отправляют в школу садики своих больных детей . лишь бы дома не мешали
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