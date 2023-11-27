Глава Минспорта Татарстана анонсировал открытие фиджитал-центра в Казани к началу «Игр будущего»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о планах открыть фиджитал-центр в Казани к началу Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Объект объединит инфраструктуру для классического спорта и киберспорта.

— Мы сейчас его уже реализуем. Он будет построен к началу «Игр будущего», — сказал он ТАСС на полях VI Отраслевого форума по государственно-частному партнерству (ГЧП).

В центре Казани в честь «Игр будущего» установят 3-метровый арт-объект. Футуристичные объемные кубы в стиле игр с подсветкой появятся на площади Тысячелетия.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Церемония открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего — 2024» в Казани пройдет 23 февраля, а соревнования начнутся 21 февраля. Первые итоги состязаний подведут уже 24 февраля. В этот день запланированы финалы по фиджитал-единоборствам и Warface.

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Айрат Назипов