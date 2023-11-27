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Около Казанского кремля установят 3-метровый арт-объект в честь «Игр будущего»

11:19, 27.11.2023 3
Около Казанского кремля установят 3-метровый арт-объект в честь «Игр будущего»
Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции "делового понедельника"

В центре Казани в честь Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который город примет в 2024 году, установят 3-метровый арт-объект. Об этом рассказал на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

— В поддержку этого турнира на площади Тысячелетия будет размещен тематический арт-объект. Он представляет собой футуристичные объемные кубы в стиле игр с подсветкой. Высота конструкции достигнет 3 метров, а длина — 8 метров, — сообщил он.

Напомним, соглашение по организации в Казани «Игр будущего» подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Они пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

На подготовку к турниру, в котором ожидается участие представителей разных стран мира, направят более 5 млрд рублей. По указу президента России правительство выделит 1,8 млрд в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в следующем году.

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Татьяна Демина
ОбществоСпортКиберспорт Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 27 ноя
    С подсветкой же, судя по фото?
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    Анонимно 27 ноя
    Он представляет собой футуристичные объемные кубы в стиле игр с подсветкой
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/296913-u-kazanskogo-kremlya-ustanovyat-konstrukciyu-v-chest-igr-buduschego
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  • Анонимно 29 ноя
    Там уже был поставлен один куб несколько лет назад,но его автора отругали за безвкусицу и убрали куб оттуда.
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