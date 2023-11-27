Около Казанского кремля установят 3-метровый арт-объект в честь «Игр будущего»

Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции "делового понедельника"

В центре Казани в честь Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который город примет в 2024 году, установят 3-метровый арт-объект. Об этом рассказал на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

— В поддержку этого турнира на площади Тысячелетия будет размещен тематический арт-объект. Он представляет собой футуристичные объемные кубы в стиле игр с подсветкой. Высота конструкции достигнет 3 метров, а длина — 8 метров, — сообщил он.



Напомним, соглашение по организации в Казани «Игр будущего» подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Они пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.



На подготовку к турниру, в котором ожидается участие представителей разных стран мира, направят более 5 млрд рублей. По указу президента России правительство выделит 1,8 млрд в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в следующем году.



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Татьяна Демина