Аналитики: доля игнорирующих просрочку заемщиков в России снизилась в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние 6 месяцев вдвое снизилась доля заемщиков, которые не выплачивают просроченную задолженность — с 10 до 5%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Сбербанка.

Исследование было проведено в две волны: с марта по апрель и с сентября по октябрь 2023 года. Как говорят аналитики, 30% респондентов первой волны, допустив просрочку, интересовались у банка, как им можно поступить. 29% выразили готовность внести оплату позже. Во второй волне такие действия произвели 33% и 32% опрошенных соответственно. Третьей по распространенности стратегией поведения стало осуществление платежа с опозданием и без обращения в банк (19% и 23% в первой и второй волне соответственно). Доля тех, кто перенес регулярный платеж на другую дату месяца, между первой и второй волнами не изменилась (18%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Задерживали платежи на срок до 5 дней 40% участников исследования, от 5 до 15 дней — 30%, от 16 до 30 дней — 17%. Еще 4% не выплачивали средства от одного до двух месяцев, 8% — свыше двух месяцев. Каждый третий россиянин с просроченной задолженностью проживает в Москве и Московской области, а 10% — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Напомним, рассказали, что улучшили бы свою кредитную историю, потому что это дало бы возможность оформить крупный кредит, 26% граждан России. Каждый пятый — 20% — сказал, что не может получить ипотеку из-за небольших просрочек.

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Галия Гарифуллина