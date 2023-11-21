О желании исправить кредитную историю заявил каждый четвертый россиянин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чаще всего исправить кредитную историю хотели бы индивидуальные предприниматели, менеджеры среднего звена и представители рабочих профессий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Рассказали, что улучшили бы свою кредитную историю, потому что это дало бы возможность оформить крупный кредит, 26% граждан России. Каждый пятый — 20% — сказал, что не может получить ипотеку из-за небольших просрочек. Назвали свою кредитную историю достаточно плохой 6% участников исследования. Они пытаются найти способ быстро ее усовершенствовать. Но больше половины — 52% — респондентов их кредитная история устраивает. Этот показатель вырос с 2022 года — тогда он был равен 29%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чаще остальных желанием исправить кредитную историю горят индивидуальные предприниматели (38%), менеджеры среднего звена (26%) и представители рабочих профессий (23%). Еще 20% рассказали, что не беспокоятся из-за неидеальной кредитной истории, потому что не нуждаются в займах. Большинство из них — сотрудники сферы услуг (51%) или фрилансеры (35%).

Напомним, обращаются в микрофинансовые организации (МФО) более 12% жителей России, уже имеющих кредит. Ради «перекредитования» решили воспользоваться микрозаймами 5,7% граждан. С иными целями обращались в МФО 6,9% респондентов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина