В ХАМАС объявили об освобождении россиянина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Палестинское движение ХАМАС объявило об освобождении гражданина России. Об этом сообщает RT.

— В ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку палестинского дела Исламское движение сопротивления ХАМАС освободило задержанного, имеющего российское гражданство, — говорится в сообщении.

В пятницу сообщалось, что из сектора Газа с начала операции по эвакуации доставлено в Россию более 650 человек. Всего из зоны конфликта эвакуировано более 750 человек.



скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России

На этой неделе в столице Татарстана встретили семью из 10 человек — они прибыли в Казань из сектора Газа. Первую группу россиян доставили в Москву 13 ноября. Рейс со второй группой эвакуированных из сектора Газа россиян прибыл в столицу страны через два дня. Самолет Ил-76, на борту которого находились 98 человек, приземлился в Домодедово. Самая большая группа россиян пересекла пункт пропуска «Рафах» 17 ноября. Тогда за сутки удалось эвакуировать порядка 200 граждан России и членов их семей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов