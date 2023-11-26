Строительство подземного перехода по улице Мавлютова в Казани оказалось под вопросом из-за финансирования

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сотрудники казанской мэрии ответили на жалобы горожан относительно благоустройства улицы Мавлютова. Жители города обратили внимание исполкома на проблемы с освещением.

— Почему никто не видит выход из метро «Горки» в сторону ул. Мавлютова? Пройдите там вечером, если не боитесь. Мимо заброшенного здания во дворе, полузаросшего кустами. Темнота и жуть. Ни один выход из других станций метро не выглядит так удручающе. Везде красота! А метро «Горки» чем провинилось? — задалась вопросом местная жительница.

В мэрии сообщили, что уже знают об этой проблеме. Для ее решения нужны деньги.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Решать проблемы по освещению на этом участке запланировали комплексно — вместе со строительством подземного перехода по ул. Мавлютова. Однако сейчас все мероприятия приостановили из-за вопросов с финансированием. Надеемся, что ситуация разрешится в скором времени и работы продолжат, — объяснили в исполкоме.

Казанские водители жалуются на плохое освещение дорог, которое не позволяет разглядеть ни ямы, ни пешеходов на переходах. Для восстановления уличного освещения в населенных пунктах Татарстана в этом году было заключено 12 госконтрактов в общей сложности на 216 млн рублей, и такие затраты на улучшение освещения производятся ежегодно. «Реальное время» разбиралось в проблеме.



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Айрат Назипов