Замминистра строительства: в России удалось наладить импортозамещение элементов для очистных сооружений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заместитель министра строительства России Алексей Ересько сообщил, что в стране удалось наладить производство элементов для строительства очистных сооружений, несмотря на то, что антироссийские санкции поначалу вызвали сложности в этом вопросе.

— Безусловно, после введения санкций были определенные сложности. Это коснулось не только очистных сооружений, но и всех отраслей. Приняты антикризисные меры, которые дали толчок для развития производства на территории России. Сегодня мы такой серьезной проблемы не ощущаем. Налажено производство многих элементов, какие-то элементы поставляются из дружественных стран. Срывов сроков поставки нет, — передает его слова корреспондент «Реального времени».

Об этом Ересько рассказал на семинаре-совещании по вопросам оздоровления и сохранения водных объектов, который проходит в эти два дня в Казани. Участие в семинаре принимают: заместитель министра природных ресурсов и экологии России Павел Барышев, заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько, главы региональных министерств природных ресурсов и экологии, министерств строительства и ЖКХ и подрядных организаций — всего из 14 регионов России.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» в Татарстане проходит рекультивация и строительство очистных сооружений в ряде населенных пунктов. При этом после введения санкций генеральный директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров говорил о проблемах в вопросах импортозамещения в сфере строительства и реконструкции очистных сооружений Казани. Тогда уточнялось, что доля основного технологического оборудования была российского производства — 70%. Это насосные агрегаты, запорно-регулирующие арматуры, трубопроводы, установленные на объектах предприятия (насосных станциях, водозаборных и очистных сооружениях). Большую часть импортного оборудования планировали заменить.



Между тем на минувшей неделе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия завершила подготовку 12-го пакета санкций против России. В нем сделали упор на персональные санкции, экономические и секторальные ограничения.



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Айрат Назипов, Максим Кокунин