В МУП «Водоканал» рассказали, как будет проходить реконструкция очистных сооружении Казани в условиях санкций

Генеральный директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров рассказал, что вопросы импортозамещения во время работ по строительству и реконструкции очистных сооружений Казани решат в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Доля основного технологического оборудования — насосных агрегатов, запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов, установленных на объектах предприятия (насосных станциях, водозаборных и очистных сооружениях), — российского производства. Их доля составляет более 70%. С 2013 года предприятие пользуется химическими реагентами, которые производятся на территории России.

Фото: kzn.ru

У большей части установленного на биологических очистных сооружениях канализации импортного оборудования по своим техническим характеристикам и параметрам есть аналоги отечественного производства или производства стран азиатского региона. Сейчас уже сформирована полная номенклатура установленного импортного оборудования, ведется работа по внедрению аналогов, вносятся изменения в проектную документацию.

Первый этап реконструкции очистных сооружений должен завершиться к 2023 году. На этом этапе запланировано реконструировать воздуходувную станцию, песколовку второй очереди, четыре первичных и шесть вторичных отстойников, четыре аэротенка.

Реконструкция проводится по федеральному проекту «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» и региональной программе по строительству и реконструкции очистных сооружений.

В ноябре прошлого года «Реальное время» выяснило, что на эти цели из бюджета Татарстана выделят более 487 миллионов рублей. Летом на реконструкцию из республиканского и федерального бюджетов направляли 6,3 миллиарда рублей.

Татьяна Леухина