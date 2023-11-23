На казанском стадионе «Локомотив» в Юдино начали заливать каток

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На стадионе «Локомотив» в поселке Юдино в Казани начали заливать каток. Но точных сроков его открытия пока нет, сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов Казани.

Каток будет работать по пятницам с 17.00 до 21.00, а также по субботам и воскресеньям с 11.00 до 21.00. Для посетителей откроют пункт проката коньков.

Вход детям до 14 лет в сопровождении одного взрослого бесплатный.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На казанских стадионах «Трудовые резервы» и «Ракета» приступили к заливке катков. В поселке Мирном путем выработки искусственного снега будет заснежено около 3 км трассы. В работе — 63 электронных щита для подключения трех снежных ружей и одна пушка. Готовиться к зиме начали в парке «Черное озеро».

Каток «Ак Барс Арена» в Казани начнет принимать посетителей с 1 декабря. На открытии гости увидят выступления фигуристов, мастер-шоу, посвященное Всероссийскому дню хоккея, и музыкальную программу.



В прошлом году сезон катков в столице Татарстана открылся в ноябре. Всего в городе работало 19 таких площадок в каждом районе города. Среди них традиционные: каток на Кремлевской набережной, стадионы «Трудовые резервы», «Тасма», «Локомотив», «Татнефть Арена», «Ватан» и ипподром. Сезон был завершен 1 марта.



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Айрат Назипов