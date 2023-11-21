Каток «Ак Барс Арена» в Казани начнет принимать посетителей 1 декабря

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Каток «Ак Барс Арена» в Казани начнет принимать посетителей с 1 декабря. На открытии гости увидят выступления фигуристов, мастер-шоу, посвященное Всероссийскому дню хоккея, и музыкальную программу, сообщает пресс-служба Министерства спорта Татарстана.



Открытая ледовая арена площадью 1,8 тысячи кв. м рассчитана на массовое катание, профессиональные спортивные тренировки и хоккейные матчи. Для гостей предусмотрен пункт проката и места для отдыха.

Покататься можно будет независимо от погоды: на катке используют особую технологию заливки льда с помощью холодильного оборудования, поэтому качество поверхности остается неизменным.

Каток откроется 1 декабря в 18.00. В будни ледовая арена будет работать с 12.00 до 22.00, в выходные дни — с 10.00 до 23.00. Между сессиями проводятся сеансы плановой обработки льда.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На казанских стадионах «Трудовые резервы» и «Ракета» приступили к заливке катков. В поселке Мирном путем выработки искусственного снега будет заснежено около 3 км трассы. В работе — 63 электронных щита для подключения трех снежных ружей и одна пушка. Готовиться к зиме начали в парке «Черное озеро».

В прошлом году сезон катков в столице Татарстана открылся в ноябре. Всего в городе работало 19 таких площадок в каждом районе города. Среди них традиционные: каток на Кремлевской набережной, стадионы «Трудовые резервы», «Тасма», «Локомотив», «Татнефть Арена», «Ватан» и ипподром. Сезон был завершен 1 марта.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко