В Набережных Челнах работникам предприятия выплатили свыше 1,2 млн рублей долга по зарплате

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

После вмешательства прокуратуры работникам предприятия в Набережных Челнах выплатили более 1,2 млн рублей долга по зарплате. 24 сотрудника не получали деньги за август — сентябрь.

Как рассказал старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, в адрес руководителя ООО «Сигма-С» внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Также главу фирмы привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП России (нарушение законодательства о труде).

После вмешательства надзорного ведомства задолженность по оплате труда погасили в полном объеме.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстанские следователи добились погашения долга по зарплате шести сотрудникам управляющей компании. Это произошло после возбуждения уголовного дела по факту невыплаты заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК России). Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий, сотрудники не получали зарплату с марта по июль этого года. Им задолжали свыше 2,3 млн рублей.

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Айрат Назипов