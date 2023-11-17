Управляющая компания в Татарстане погасила долги по зарплате после возбуждения уголовного дела
Татарстанские следователи добились погашения долга по зарплате шести сотрудникам управляющей компании. Это произошло после возбуждения уголовного дела по факту невыплаты заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК России).
Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий, сотрудники не получали зарплату с марта по июль этого года. Им задолжали свыше 2,3 млн рублей.
В ходе расследования управляющая компания полностью погасила задолженность, в связи с чем уголовное дело было прекращено.
В начале октября в Татарстане насчитали 65 предприятий, которые задолжали 1 782 сотрудникам зарплату на общую сумму 117 млн рублей. Наибольшая задолженность в Татарстане по состоянию на 1 октября зафиксирована на предприятиях сферы услуг и выполнения работ — 25.
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