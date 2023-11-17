Управляющая компания в Татарстане погасила долги по зарплате после возбуждения уголовного дела

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстанские следователи добились погашения долга по зарплате шести сотрудникам управляющей компании. Это произошло после возбуждения уголовного дела по факту невыплаты заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК России).

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий, сотрудники не получали зарплату с марта по июль этого года. Им задолжали свыше 2,3 млн рублей.

В ходе расследования управляющая компания полностью погасила задолженность, в связи с чем уголовное дело было прекращено.

realnoevremya.ru (архив)

В начале октября в Татарстане насчитали 65 предприятий, которые задолжали 1 782 сотрудникам зарплату на общую сумму 117 млн рублей. Наибольшая задолженность в Татарстане по состоянию на 1 октября зафиксирована на предприятиях сферы услуг и выполнения работ — 25.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов