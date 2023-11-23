В результате ДТП на Мамадышском тракте в Казани загорелась «Газель»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Утром в Казани на Мамадышском тракте произошло ДТП, в результате которого загорелась «Газель». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас на Мамадышском тракте наблюдается пятикилометровый затор в сторону улицы Аграрной. В обратном направлении пробка растянулась более чем на 2 километра.

скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru/maps

Вчера в Казани наблюдались первые за осенне-зимний период 10-балльные пробки. В городе и на выезде зафиксировали как минимум восемь аварий: на Кировской дамбе, на ул. Большая Крыловка, на развязке по ул. Вишневского возле «Корстона», на пр. Ямашева возле «Ак Барс Арены», на пр. Победы напротив «Мегастроя», на дороге, уходящей с пр. Победы на Мамадышский тракт, и на самом Мамадышском тракте, на Оренбургском тракте. Утром среды пробки оценивались в 8 баллов.

А на 92-м километре трассы Алексеевское — Высокий Колок, вблизи села Аппаково в Алькеевском районе Татарстана, образовалась пятикилометровая пробка из грузовиков. Как сообщили в ГУ МЧС России по республике, такая ситуация возникла из-за решения властей Ульяновской области не впускать на свою территорию грузовые транспортные средства.

Сегодня на выезде из деревни Куюки Пестречинского района Татарстана в Казань образовалась длинная пробка. Она растянулась примерно на 8 километров.

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Айрат Назипов