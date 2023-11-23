Новости происшествий

13:19 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Пробка на выезде из Куюков растянулась на 8 км

08:05, 23.11.2023 3
Пробка на выезде из Куюков растянулась на 8 км
Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Утром четверга, 22 ноября, на выезде из деревни Куюки Пестречинского района Татарстана в Казань образовалась длинная пробка. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени», а также подтверждают данные «Яндекс. Карт».

Пробка растянулась примерно на 8 километров.

Движение на карте местами отображается не просто красным цветом, а темно-бордовым, что свидетельствует о сильном его затруднении.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

В целом пробки по Казани достигают 6 баллов. Сильно затруднено движение и на Мамадышском тракте — там темно-бордовым цветом отмечено несколько километров дороги в сторону пр. Победы. На нем, к слову, также наблюдаются сильные заторы.

Затруднено движение и в центре города по улицам Пушкина, Карла Маркса, Габдуллы Тукая и других. Сильные пробки наблюдаются и на ул. Николая Ершова.

Вчера в Казани наблюдались первые за осенне-зимний период 10-балльные пробки. В городе и на выезде зафиксировали как минимум восемь аварий: на Кировской дамбе, на ул. Большая Крыловка, на развязке по ул. Вишневского возле «Корстона», на пр. Ямашева возле «Ак Барс Арены», на пр. Победы напротив «Мегастроя», на дороге, уходящей с пр. Победы на Мамадышский тракт, и на самом Мамадышском тракте, на Оренбургском тракте. Утром среды пробки оценивались в 8 баллов.

А на 92-м километре трассы Алексеевское — Высокий Колок, вблизи села Аппаково в Алькеевском районе Татарстана, образовалась пятикилометровая пробка из грузовиков. Как сообщили в ГУ МЧС России по республике, такая ситуация возникла из-за решения властей Ульяновской области не впускать на свою территорию грузовые транспортные средства.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова
ПроисшествияОбществоАвто Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 23 ноя
    Даже когда хорошая погода солнечно и тепло водители почему то проезжают по Салмачам очень-очень медленно, хотя дорога новая и без ям !
    Установленные дорожные знаки позволяют ехать быстрее.
    Ответить
    Анонимно 23 ноя
    Согласен. Тоже задаюсь вопросом - почему медленно?
    Неужели людям хочется много времени проводить в дороге ???
    Ответить
  • Анонимно 23 ноя
    А может сделать реверсивную дорогу ?
    Правилами оговорено как можно.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также