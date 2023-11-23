Пробка на выезде из Куюков растянулась на 8 км

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Утром четверга, 22 ноября, на выезде из деревни Куюки Пестречинского района Татарстана в Казань образовалась длинная пробка. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени», а также подтверждают данные «Яндекс. Карт».

Пробка растянулась примерно на 8 километров.

Движение на карте местами отображается не просто красным цветом, а темно-бордовым, что свидетельствует о сильном его затруднении.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

В целом пробки по Казани достигают 6 баллов. Сильно затруднено движение и на Мамадышском тракте — там темно-бордовым цветом отмечено несколько километров дороги в сторону пр. Победы. На нем, к слову, также наблюдаются сильные заторы.

Затруднено движение и в центре города по улицам Пушкина, Карла Маркса, Габдуллы Тукая и других. Сильные пробки наблюдаются и на ул. Николая Ершова.

Вчера в Казани наблюдались первые за осенне-зимний период 10-балльные пробки. В городе и на выезде зафиксировали как минимум восемь аварий: на Кировской дамбе, на ул. Большая Крыловка, на развязке по ул. Вишневского возле «Корстона», на пр. Ямашева возле «Ак Барс Арены», на пр. Победы напротив «Мегастроя», на дороге, уходящей с пр. Победы на Мамадышский тракт, и на самом Мамадышском тракте, на Оренбургском тракте. Утром среды пробки оценивались в 8 баллов.



А на 92-м километре трассы Алексеевское — Высокий Колок, вблизи села Аппаково в Алькеевском районе Татарстана, образовалась пятикилометровая пробка из грузовиков. Как сообщили в ГУ МЧС России по республике, такая ситуация возникла из-за решения властей Ульяновской области не впускать на свою территорию грузовые транспортные средства.

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Илина Хакимова