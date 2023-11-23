В Норвегии выразили намерение закрыть границу с Россией

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Норвегии не отрицают возможности закрытия КПП на границе с Россией. Об этом заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре на конференции картеля LO Stats, передает телеканал TV2.

На вопрос, стоит ли Норвегии последовать примеру Финляндии и закрыть КПП, политик ответил: «Если будет надо».

Премьер-министр Норвегии подчеркнул, что королевство внимательно следит за ситуацией в Финляндии и Эстонии.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо вместе с финским министром внутренних дел Мари Рантанен объявили, что страна закроет три из четырех оставшихся контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией в полночь 24 ноября.

С 15 ноября Финляндия ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. При этом в пунктах пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» («Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» с российской стороны) аналогичные ограничения уже действуют с 9 ноября. Утром 19 ноября пограничная служба Финляндии временно закрыла КПП «Вартиус» на границе с Россией из-за его перегруженности.

Затем власти Финляндии выразили готовность закрыть четыре оставшихся КПП на границе с Россией.

20 ноября российская сторона заявила протест Финляндии в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на государственной границе. Позицию российских властей довели до финского посла.

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Илина Хакимова