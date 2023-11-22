В России ускоренными темпами продолжают расти цены на яйца

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Цены на куриные яйца в России продолжают расти ускоренными темпами. За неделю с 14 по 20 ноября яйца подорожали на 4,5%, сообщает Росстат.



Неделей ранее темпы роста составляли 3,4%, за неделю до этого — 2,4%. С начала года подорожание составило 30,9%. Это самые высокие цены в продовольственном секторе после помидоров и бананов (41,6 и 44,6% соответственно).

В 50 регионах цены на яйца поднялись на 0,2—5%, в еще 32 регионах повышение составило 5,1—11,8%. В Хабаровском крае и Тюменской области (без автономных округов) цены снизились на 0,5 и 2,4% соответственно, а в Чукотском автономном округе не изменились.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На подорожание яиц обратила внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС) — начаты проверки 12 производителей в этом сегменте. Это касается птицеводов Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областей, Татарстана и Ставропольского края.

В октябре ФАС сообщала о начале проверки обоснованности цен на мясо кур у трех крупных производителей. Ведомство направляло в ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье» запросы с целью проведения анализа себестоимости продукции и обоснованности установленных цен.

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Маргарита Головатенко