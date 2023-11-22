Паромная переправа Аракчино — Верхний Услон может проработать до конца ноября
Паромная переправа Аракчино — Верхний Услон в настоящее время работает в штатном режиме. Ориентировочно ее закроют в конце ноября.
Как сообщили организаторы переправы в соцсетях, точная дата закрытия станет известна позднее.
Сегодня прекращает свою работу паромная переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые. Она будет функционировать до 19.30 22 ноября.
Напомним, из-за обмеления Волги в республике на мель сели сразу несколько судов. Первый случай произошел 17 октября на паромной переправе Аракчино — Верхний Услон в 500 метрах от берега. Через три дня на мель сел паром СП-36. Третий эпизод с плавучим краном ПК-70 и толкачом «Яркий» с порожней баржей БН-1 произошел в Верхнеуслонском районе 21 октября.
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