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Паромная переправа Аракчино — Верхний Услон может проработать до конца ноября

14:56, 22.11.2023
Паромная переправа Аракчино — Верхний Услон может проработать до конца ноября
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Паромная переправа Аракчино — Верхний Услон в настоящее время работает в штатном режиме. Ориентировочно ее закроют в конце ноября.

Как сообщили организаторы переправы в соцсетях, точная дата закрытия станет известна позднее.

Сегодня прекращает свою работу паромная переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые. Она будет функционировать до 19.30 22 ноября.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, из-за обмеления Волги в республике на мель сели сразу несколько судов. Первый случай произошел 17 октября на паромной переправе Аракчино — Верхний Услон в 500 метрах от берега. Через три дня на мель сел паром СП-36. Третий эпизод с плавучим краном ПК-70 и толкачом «Яркий» с порожней баржей БН-1 произошел в Верхнеуслонском районе 21 октября.

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Айрат Назипов
БизнесТранспортУслуги Татарстан
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