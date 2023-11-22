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Паромная переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые прекращает свою работу

13:00, 22.11.2023
Паромная переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые прекращает свою работу
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Паромная переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые завершает свою работу. В среду, 22 ноября, она работает последний день.

— Переправа сегодня работает последний день до 19.30. С завтрашнего дня паромная переправа закрывается, — говорится в соцсетях организаторов переправы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В декабре прошлого года в Татарстане открыли ледовую переправу. Она проходила по Волге и соединяла Зеленодольск и поселок Нижние Вязовые.

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Айрат Назипов
БизнесТранспортУслуги Татарстан
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