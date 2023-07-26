«Татнефть» отчиталась о выплатах дивидендов по ценным бумагам и обыкновенным акциям за 2022 год

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина отчиталось о выплатах дивидендов по ценным бумагам и обыкновенным акциям за 2022 год.

Общий размер дивидендов, выплаченных номинальным держателям по привилегированным акциям за 2022 год, составляет 7 736 710 253 рубля 90 копеек. Общее количество ценных бумаг эмитента составило 115 052 214 привилегированных акций. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу составил 67,28 рубля.

Общий размер дивидендов, выплаченных номинальным держателям по обыкновенным акциям за 2022 год, составляет 132 638 531 751 рубль 73 копейки. Общее количество ценных бумаг эмитента — 1 959 309 637 обыкновенных акций. На одну обыкновенную акцию выплатили 27,71 рубля.

Акционеры ПАО «Татнефть» одобрили финальные дивиденды за 2022 год на повторном годовом собрании 30 июня.

В 2022 году ПАО «Татнефть» увеличило чистую прибыль по МСФО на 43% — до 284,6 млрд рублей. Результат по чистой прибыли оказался выше ожиданий аналитиков (275 млрд рублей). Также выросла добыча нефти — по итогам года компания добыла 29,114 млн тонн нефти, что на 4,6% выше показателя 2021 года.

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Маргарита Головатенко