«ЧП нет, потерь нет»: в Минтрансе прокомментировали вчерашний снегопад в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов в ходе брифинга, посвященного подготовке дорожных организаций к зиме, прокомментировал вчерашний снегопад в республике.

— Что касается вчерашнего снегопада, то все службы отработали. ЧП нет, потерь на дорогах нет. Первый снег прошел, — сказал министр.

Напомним, сегодня в Татарстане с 6 утра сняли ограничения движения автобусов и грузовиков по федеральным трассам, действующие из-за снегопада. Запрет вводился накануне ночью для водителей автобусов и грузовиков на федеральных трассах, кроме М-5 и М-12.

Вчера в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся метели. В Казани снегопад уже осложнил ситуацию на дорогах. Синоптики прогнозируют обильные осадки в регионе до четверга. Атмосферный фронт может принести в республику треть от месячной нормы. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин