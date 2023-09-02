Раис Татарстана ознакомился с ходом строительства платной автодороги Алексеевское — Альметьевск

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел ход строительства участка платной автодороги Алексеевское — Альметьевск, входящей в состав автомагистрали Шали — Бавлы. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

— С каждым годом растет автомобильный поток в этом направлении. С вводом новой дороги в эксплуатацию из Казани до Альметьевска можно будет доехать за 2 часа, — говорится в публикации главы республики.

Как отметил Рустам Минниханов, ему удалось поговорить со строителями и даже проехать по готовому участку дороги.

Напомним, Шали — Бавлы станет платной автомагистралью и составным участком международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. Строительство трассы условно разделено на четыре участка: Сорочьи Горы — Шали (М-7) — 40 км, мостовой переход через Каму у села Сорочьи Горы — 14 км, Алексеевское — Альметьевск — 145 км и Альметьевск — Бавлы (М-5) — 100 км.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин