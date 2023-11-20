Исторический дебаркадер на улице Центральной в Челнах нашел нового хозяина

Владельцы исторического дебаркадера на улице Центральной в Набережных Челнах продали его. Новый владелец — местная строительная компания, выяснил Chelny-biz.ru.



Три челнинских предпринимателя выкупили дебаркадер в 2021 году, а в 2022-м вновь выставили на продажу, но покупателей не нашлось. Этой осенью была заключена новая сделка по продаже. По оценкам бывшего риелтора, сверх 30 млн, которые просили за дебаркадер, необходимо было вложить еще минимум столько же для его восстановления.

Предприниматели поменяли окна (2,5 млн рублей) и выполнили часть внутренних работ. До 2021 года владельцем был Игорь Соснин. Он выставлял имущество за 15 млн. Трое совладельцев планировали восстановить дебаркадер и запустить банкетный зал «Венеция», который работал здесь некоторое время.

Капремонт рассчитывали провести до 2026 года, чтобы он смог принять гостей 400-летия со дня основания Челнов. Ожидается, что с новым владельцем дебаркадер все-таки реконструируют и будут использовать для причаливания судов.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко