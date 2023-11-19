Казанцам напомнили о временном отключении воды в Ново-Савиновском районе города

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Мэрия Казани напомнила жителям города о временном отключении воды в Ново-Савиновском районе. Оно будет связано с подключением нового водопровода детского сада на ул. Адоратского к централизованным сетям.

Воды не будет с 09:00 22 ноября до 06:00 23 ноября по следующим адресам:

пр. Хусаина Ямашева, 91, 93, 93/1, 93/2, 95, 97, 97а, 97е, 102 стр.;

ул. Адоратского, 2а, 2а, корп. 1, 2а, корп. 2, 4, 4а, 4б, 4в, 13.

Об отключении воды стало известно еще в середине этой недели. Напомним, казанский «Водоканал» собирается потратить более 14,6 млн рублей на строительство сетей водоснабжения для детского сада в Ново-Савиновском районе города. Речь идет о дошкольном учреждении по улице Адоратского, которое должно было открыться в сентябре этого года.

Из всей этой суммы, согласно проектной документации, 6,5 млн рублей будут потрачены на прокладку труб, а еще 8,1 млн рублей — на выполнение работ по водопонижению, укреплению откосов и монтаж канализационно-насосной станции.

В августе сообщалось, что строительство детского сада на улице Адоратского завершено на 78%. Учреждение на 220 мест строилось по национальному проекту «Демография». Его могут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья, для чего в здании предусмотрены удобные входные группы, пандусы и лифты. Как сообщала мэрия Казани, открыться детсад должен был в сентябре. Он рассчитан на 12 групп, а также музыкальный и спортивный залы, кабинет психолога. Строительные работы на Адоратского начались еще в марте 2022 года.



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Максим Кокунин