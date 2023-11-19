Самолет МЧС доставил в Москву еще 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России

Очередная группа россиян, которых эвакуировали из сектора Газа была доставлена в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет МЧС России Ил-76 ночью совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. На его борту находились 120 граждан, эвакуированных накануне из сектора Газа через КПП «Рафах». В полете их сопровождали медики и психологи ведомства. После прохождения таможни люди были доставлены в пункт временного размещения, а кто-то смог уехать самостоятельно.

В целом эта группа россиян стала четвертой, доставленной в Москву. Всего в страну прибыли 408 граждан России. В настоящее время перелета ожидают еще 136 человек.

Позавчера сообщалось, что из сектора Газа были эвакуированы более 500 человек, из которых 288 прибыли в Россию. Самая большая группа россиян пересекла пункт пропуска «Рафах» 17 ноября. Тогда за сутки удалось эвакуировать порядка 200 граждан России и членов их семей.

Всех эвакуированных отправляют в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России. На месте российские спасатели, психологи и врачи оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Напомним, первую группу россиян доставили в Москву 13 ноября. Рейс со второй группой эвакуированных из сектора Газа россиян прибыл в столицу страны через 2 дня. Самолет Ил-76, на борту которого находились 98 человек, приземлился в Домодедово.

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Максим Кокунин