С начала 2023 года татарстанцы направили 7 342 обращения по программе «Наш двор»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане за 4 года реализации республиканской программы «Наш двор» получено 48 493 обращения от жителей, рассказали на совещании в Доме Правительства республики, которое провел раис Татарстана Рустам Минниханов.

С начала 2023 года татарстанцы направили 7 342 обращения.

В пресс-службе раиса обратили внимание, что по сравнению с прошлым годом количество обращений сократилось почти на треть (32%). Руководитель фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина объяснила, что на то есть несколько причин:

— В частности, увеличилось количество и повысилось качество очных встреч. В этом году проведено более 4 тыс. встреч, по каждому двору проходит минимум 3 встречи. Помимо этого, ведется регулярная медийная работа по вопросам программы, — сказала Зиннатуллина.

Отдельно подчеркивается, что в 2023 году 30% от общего числа обращений были посвящены качеству дорожных работ. Чаще всего в них говорилось о нарушении графиков по параллельно проводимым работам, плохому качеству дорожного покрытия, несоблюдению соответствующего уклона при планировке, что приводит к подтоплению территории.



В Татарстане по программе «Наш двор» в 2023 году обновили 958 дворов. Таким образом, благоустроенные дворы появились у 263 тысяч жителей Татарстана. Установлено 12,2 тысячи единиц уличного оборудования и более 4 тысяч единиц детского и спортивного оборудования.

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Илина Хакимова