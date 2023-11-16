Следователи назвали предварительную причину частичного обрушения дома в Астрахани

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС Астраханской области

Ремонт в одной из квартир мог привести к частичному обрушению жилого дома в Астрахани. Как считают следователи, неустановленные лица проводили ремонтные работы, в результате которых повредились несущие конструкции.

По факту обрушения подъездов жилого дома возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России и ст. 168 УК (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил поставить ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

На данный момент известно о погибшей 84-летней женщине. Ее тело извлекли из-под завалов. Количество погибших и пострадавших уточняется.

скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС Астраханской области

Сегодня в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома на Вокзальной площади. На месте работают аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС. Эвакуировано 213 человек. Из них 37 детей.

Информация о трещине в стене пятиэтажного здания по ул. Привокзальной, 1а поступила сегодня 17:57. К тому моменту на место выехали сотрудники МЧС. Спустя полчаса обрушились два подъезда жилого дома.



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Айрат Назипов