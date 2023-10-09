К российско-китайскому проекту строительства научной лунной станции присоединился Азербайджан

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Азербайджан стал участником российско-китайского проекта строительства Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом информирует телеканал CGTN.

Космические агентства Китая и Азербайджана подписали совместное заявление о сотрудничестве в ходе 74-го Международного астронавтического конгресса, который прошел в Баку в начале месяца. Обе стороны будут проводить научные и технологические эксперименты, помогать в обучении персонала и т. д.

В конце прошлого года «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали программу развития сотрудничества на 2023—2027 годы и соглашение по созданию Международной научной лунной станции. По задумке сторон, создание МНЛС «является серьезным шагом в исследовании естественного спутника Земли».



Напомним, строительство Международной научной лунной станции может быть завершено к 2040 году. Как говорил генеральный инженер Китайского национального космического управления (CNSA) Ли Гопин, Поднебесная хочет расширять сотрудничество в рамках программы с международными партнерами на разных уровнях.



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Айрат Назипов