Международную лунную станцию могут достроить до 2040 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Строительство Международной научной лунной станции (МНЛС), которая создается в кооперации с Россией, может быть завершено к 2040 году. Такое заявление сделал генеральный инженер Китайского национального космического управления (CNSA) Ли Гопин.

— Строительство всей миссии будет очень длительным, мы рассчитываем завершить строительство Международной научной лунной станции между 2035—2040 годами, — передает его слова «Интерфакс».

Ли Гопин подчеркнул, что Поднебесная хочет расширять сотрудничество в рамках программы с международными партнерами на разных уровнях.

В конце прошлого года «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали программу развития сотрудничества на 2023—2027 годы и соглашение по созданию Международной научной лунной станции. По задумке сторон, создание МНЛС «является серьезным шагом в исследовании естественного спутника Земли».

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Айрат Назипов