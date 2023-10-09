В Набережных Челнах спасли от асфиксии 6-летнего мальчика — он поперхнулся леденцом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах 6-летний мальчик едва не умер от асфиксии. Он поперхнулся леденцом на глазах у матери в зале ожидания хореографического кружка.

Как рассказал в местном Горздраве, помощь ребенку оказала фельдшер «скорой» Алия Закиева, которая находилась рядом. В момент, когда мальчик перестал дышать, она применила прием Геймлиха — обхватила его руками сзади и надавила на солнечное сплетение. В итоге конфета выскочила, а дыхание малыша восстановилось.

— Эта минута показалась вечностью как для меня, так и для испуганной мамы, — рассказала фельдшер.

В сентябре в Казани спасли годовалого ребенка, съевшего крысиный яд. Сотрудники Госавтоинспекции сопроводили отца с малышом до больницы.

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Айрат Назипов